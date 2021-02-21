اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 09:01 م
خالد صلاح
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المغرب: تسجيل 207 إصابات جديدة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة‎

الأحد، 21 فبراير 2021 08:30 م
المغرب: تسجيل 207 إصابات جديدة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة‎ كورونا فى المغرب - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 207 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 481 ألفا و 155 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 7788 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية - قد بلغ 5 ملايين و106 ألاف و983 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8554، كما تم تسجيل 621 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 464 ألفا و 664 حالة.


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