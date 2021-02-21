المغرب: تسجيل 207 إصابات جديدة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 207 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 481 ألفا و 155 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 7788 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية - قد بلغ 5 ملايين و106 ألاف و983 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8554، كما تم تسجيل 621 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 464 ألفا و 664 حالة.
المغرب: تسجيل 207 إصابات جديدة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعةالأحد، 21 فبراير 2021 08:30 م
كورونا فى المغرب - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 207 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 481 ألفا و 155 حالة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
المغرب يسجل 444 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا فى 24 ساعةالأحد، 21 فبراير 2021 12:00 ص
المغرب يسجل 448 إصابة جديدة و16 وفاة بفيروس كوروناالجمعة، 19 فبراير 2021 08:46 م
المغرب تسجل 508 إصابة بفيروس كورونا و13 حالة وفاةالأربعاء، 17 فبراير 2021 09:03 م
المغرب تسجل 476 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعةالثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:00 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة