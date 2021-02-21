المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه، تحت تهديد السلاح، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأسندت النيابة للمتهم "ر.ض.ا" تهمة سرقة "مبلغ مالي وهاتف محمول" وقيمة الأوراق المملوكة للمجنى عليه "ج.م.ل، بالإكراه تحت تهديد السلاح في الطريق العام، حيث قام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي و هاتف محمول من المجنى عليه بالإكراه، بعد أن أشهر فى وجهه سلاح أبيض "مطواه"، مما بث الرعب فى نفسه والذعر، حيث تمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وفر هارباً.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من عامل، يفيد فيه بتعرضه للسرقة أثناء سيره بالطريق العام، وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات، تم التوصل إلي المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبطه أثناء تواجده في منزله، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة السرقة، وأضاف أنه قام بارتكاب عدد من الوقائع بسرقة المواطنين بالإكراه، تحت تهديد السلاح.

وعلى الفور تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.