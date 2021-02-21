"المستشفيات الجامعية": 80% من الأطقم الطبية لدينا حصلوا على التطعيم ضد كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن عدد الأطقم الطبية التي تم تطعيمها ضد كورونا في المستشفيات الجامعية أكثر من 5 آلاف، موضحا أن 60 % تم تطعيمه فى المستشفيات الجامعية سواء عين شمس والقاهرة وحلوان والأزهر وعدد آخر من المستشفيات الجامعية .

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن حصول أكثر من 5 آلاف على تطعيم لقاح ضد كورونا ضمن الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية كبير، حيث إن عدد الأطقم الطبية في مستشفيات العزل 7 آلاف وبالتالي 80 % حصلوا على التطعيم.

وتابع أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: نحتاج شهر أو شهر ونصف للانتهاء من التطعيم للأطقم الطبية بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، مستطردا: بدأنا بالعاملين فى مستشفيات العزل وفتحنا باقى الطواقم الطبية خارج مستشفيات العزل.