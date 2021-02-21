اليوم السابع
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المدن الجامعية بجامعة الأزهر تستقبل الطلاب العائدين الثلاثاء 23 فبراير

الأحد، 21 فبراير 2021 07:22 م
المدن الجامعية بجامعة الأزهر تستقبل الطلاب العائدين الثلاثاء 23 فبراير جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، استعداد المدن الجامعية لاستقبال عودة طلاب وطالبات كليات الجامعة بالقاهرة يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 من فبراير الجاري.
 
 
  كما أعلن نائب رئيس الجامعة الاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات في ضوء توجيهات إدارة جامعة الأزهر برئاسة  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أنه قد وضع جدول زمني لعودة الطلاب والطالبات، لافتًا إلى أن الجدول تضمن استقبال طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي يوم الثلاثاء القادم،  وبالنسبة إلى طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري فقد تقرر استقبالهم  يوم الأربعاء المقبل الموافق 24من  فبراير، على أن يبدأ صرف التغذية يوم السبت الموافق 27من فبراير. 
 
وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، من خلال الانتهاء من عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الحجرات بالمدن الجامعية،  كما شدد على المتابعة الدائمة والمستمرة لشركات النظافة وإدارات الأمن بجميع المدن الجامعية.
 
 
 
 
 

 


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