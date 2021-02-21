اليوم السابع
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المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن حاجتها لمعلمين فى اللغات

الأحد، 21 فبراير 2021 12:37 م
المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن حاجتها لمعلمين فى اللغات المدرسة المصرية الدولية الحكومية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حاجتها لمعلمين فى اللغات ورياض الأطفال على أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم ويجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة وفنون التعامل مع الحاسب الآلي، موضحة أن التعاقد مع المدرسة سيكون بنظام المأمورية المفتوحة، مشيرة إلى أن التقدم متاح بمقر المدرسة حتى 30 أبريل المقبل.
 
وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح باب التقدم لمدارس البكالوريا الدولية الحكومية، حيث استقبلت المدرسة المصرية الدولية بزايد طلبات الراغبين فى التقدم للعام الدراسى المقبل 2021،2022، وفق وشروط التقدم.
 
ـ بدأ التقدم 1 فبراير ويستمر حتى 28 من نفس الشهر.
 
ـ التقدم إلكترونيا على موقع المدارس.
 
ـ سن الطفل في أول أكتوبر 2021 لا يقل عن 4 سنوات.
 
ـ يشترط ألا يزيد سن الطفل عن 6 سنوات إلا يوم.
 
ـ باب التقدم متاح للملتحقين برياض الأطفال.
 
ـ يجب على ولى الأمر التأكيد من صحة البيانات أثناء التقدم.
 
ـ أية بيانات غير صحيحة يسقط حق الطفل في التقدم.
 
ـ متابعة موقع المدرسة بشكل يومى للاطلاع على تعليمات الاختبار.
 
ـ يتم تحديد موعد الاختبار بعد غلق باب التقدم نهاية الشهر.
 
ـ يسجل ولى الأمر الأيميل فى استمارة التقدم الإلكترونية.
 
ـ وسيلة التواصل مع ولى الأمر هي الايميل.
 
 ـ مصروفات العام المقبل فى رياض الأطفال تصل لقرابة 19 ألف جنيه.
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التربية والتعليم

مدرسة البكالوريا الدولية

التقدم لمدرسة البكالوريا الدولية

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