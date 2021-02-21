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المبعوث الأممى لدى ليبيا يبحث مع "المنفى" ترتيبات عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:24 م
المبعوث الأممى لدى ليبيا يبحث مع "المنفى" ترتيبات عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة يان كوبيش - المبعوث الأممى الجديد لدى ليبيا
كتب : أحمد جمعة

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أجرى المبعوث الخاص، يان كوبيش، مساء أمس محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبى المكلف، محمد المنفي، ناقشا فيها المضي قدماً في ترتيبات عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة ، وجدد كوبيش خلال الاتصال التأكيد دعم مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكان رئيس مجلس الأمن الدولى قد أصدر بياناً يوم 9 فبراير الجارى معرباً عن "ترحيب مجلس الأمن  بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات".

ودعا مجلس الأمن السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة شاملة للجميع، على النحو الوارد في خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، والبدء بالتحضيرات اللازمة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24  ديسمبر 2021. ودعا مجلس الأمن أيضاً السلطة التنفيذية المؤقتة إلى تحسين الخدمات وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة. 

وفي إطار جهود التواصل مع الأطراف الليبية لتسريع وضمان تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي ومساعدة ليبيا على بدء السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة مهامها، التقى المبعوث الخاص اليوم بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذين قاموا باطلاعه على مسار عملهم وأشاروا إلى أنهم أنجزوا مهمتهم في شهر يوليو 2017. كما ناقش المبعوث الخاص معهم الترتيبات اللازمة التي يتعين على السلطات الليبية المعنية تبنّيها بغية إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، والتي ستنهي الفترة الانتقالية التي دامت عدة سنوات وتتيح الفرصة لليبيين لانتخاب ممثليهم واستعادة الشرعية الديمقراطية وتوحيد مؤسساتهم.

 

 


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