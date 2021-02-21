اليوم السابع
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المباحث تجري التحريات حول مقتل شاب بسبب خلافات عائلية بالجيزة

الأحد، 21 فبراير 2021 06:33 م
المباحث تجري التحريات حول مقتل شاب بسبب خلافات عائلية بالجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، في واقعة مقتل شاب وإصابة شقيقه، خلال مشاجرة مع أبناء عمتهما وآخرين، بسبب خلافات أسرية بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب وإصابة شقيقه خلال مشاجرة مع آخرين. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين أحدهم نجل عمة المجني عليهما، حيث تشاجروا بسبب خلافات أسرية، ما أسفر عن مقتل المجني عليه وإصابة شقيقه.

 

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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