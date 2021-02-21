الكونجرس الأمريكى يركز على "أجندة بايدن" بعد الانتهاء من "عزل ترامب"

كتبت: نهال أبو السعود

يوجه الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكى انتباههم الكامل نحو أجندة الرئيس جو بايدن، عند عودتهم إلى واشنطن هذا الأسبوع عقب الانتهاء من محاكمة عزل الرئيس السابق ترامب.

وفقا لشبكة سي ان ان، كشف الديمقراطيون في مجلس النواب النقاب عن مشروع قانون حزمة الدعم الجديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، والذي من المتوقع أن يتم تمريره من خلال لجنة الميزانية، وأن تخضع للتصويت خلال الأسبوع، بينما تكثف لجان مجلس الشيوخ جلسات الاستماع للموافقة على المرشحين لإدارة بايدن.

ووفقا للتقرير تم تعليق بعض جلسات الاستماع أثناء محاكمة العزل في وقت سابق من هذا الشهر، وبدلاً من ذلك، ناشد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مديري المساءلة في مجلس النواب التخلي عن رغبتهم في إقالة الشهود لأن الاستماع منهم كان يمكن أن يؤخر المحاكمة لأسابيع.

تعتبر هذه المرة الأولى التي يسيطر فيها الديموقراطيين علي البيت الأبيض و مجلسي الكونجرس منذ عقد من الزمان، على الرغم من أن لديهم أغلبية ضئيلة في مجلس النواب وانقسامًا بنسبة 50-50 في مجلس الشيوخ.

قال زعيم الأغلبية في الشيوخ تشاك شومر في رسالة إلى أعضاء المجلس الديمقراطيين، إن مجلس الشيوخ سيمضي قدمًا في حزمة إغاثة كورونا بعد تمريرها في مجلس النواب ، وتعهد بتمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي في 14 مارس.

يعمل مجلس الشيوخ أيضًا على تكثيف جلسات الاستماع لتأكيد مرشحي بايدن هذا الأسبوع، بدءًا من مرشح واحد انتظر خمس سنوات لجلسة استماع وهو ميريك جارلاند ، مرشح بايدن لمنصب المدعي العام.