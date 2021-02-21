القبض على مسجل خطر مطلوب فى 9 قضايا قتل وسلاح بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط البحث الجنائي في مديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، من ضبط أحد المسجلين خطر والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من قضايا القتل والخطف وإطلاق النار.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط البحث الجنائي بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، من ضبط مسجل خطر مطلوب ضبطه وإحضاره فى 9 قضايا، حيث تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية من ضبط المدعو أحمد .م.ح.م 52 سنة عاطل ومقيم قريه ديمشلت دائره مركز دكرنس، وذلك أثناء اختبائه داخل إحدى الشقق السكنيه ببندر بلقاس.

وتبين انه مسجل شقى خطر فرض سيطره ،ومطلوب فى 9 قضايا( قتل و اطلاق أعيره ناريه سلاح بدون ترخيص مخدرات ضرب خيانه أمانه خطف احتجاز) وتبين وبحوزته سلاح نارى طبنجه 9 ملي ومعه أربعه خزينه وبها 167 طلقه من ذات العيار والمسجل بسرقتها فى أحداث 25 يناير 2011 من مركز الإسماعيلية، وسلاح ناري اخر بندقيه آليه به خزنه 24 طلقه، من ذات العيار و5 طرب من جوهر الحشيش المخدر، و وزن كيلو وربع و15 كيلو من نبات البانجو المخدر وزنت 15 الكيلو 90 قرص من عقارات مخدره مختلفه الأنواع، و عدد ثلاثة هواتف محموله، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.