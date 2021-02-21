اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 11:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العمليات المشتركة العراقية: الأرقام بشأن قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة

الأحد، 21 فبراير 2021 11:36 م
العمليات المشتركة العراقية: الأرقام بشأن قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن الأرقام بشأن قوات "ناتو" الإضافية في العراق ليست دقيقة، وذلك تعقيبًا على إعلان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن الحلف قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص. 
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد - إن قوات "ناتو" تختص بتدريب القوات العراقية والأرقام بشأن عددها الإضافية ليست دقيقة، موضحًا أن أن الحديث عن وصول قوات إضافية أمر سابق لأوانه، وأن التحالف الدولي له مهمة قتالية تتعلق بالطيران فقط.


العراق

الناتو

الناتو فى العراق

قيادة العمليات المشتركة العراقية

ينس ستولتنبرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العراق يصعد حربه ضد الإرهاب.. انفجار عبوة ناسفة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة.. القبض على إرهابى بالأنبار.. والجيش العراقى: الخروقات الأمنية بإربيل أو بغداد صاحبها عمليات تدقيق واستقصاءات وملاحقة

الأحد، 21 فبراير 2021 09:30 م

العراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط مع تحسن أسعار الخام

الأحد، 21 فبراير 2021 08:28 م

رغد صدام حسين تنفى دعم أى أعمال عنف فى العراق: كنت شوكة فى اصبعهم

الأحد، 21 فبراير 2021 07:30 م

العراق يعيد العمل بمراكز طبية مغلقة فى النجف مع زيادة إصابات كورونا

الأحد، 21 فبراير 2021 10:49 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة