العمليات المشتركة العراقية: الأرقام بشأن قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة

اعتبرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن الأرقام بشأن قوات "ناتو" الإضافية في العراق ليست دقيقة، وذلك تعقيبًا على إعلان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن الحلف قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد - إن قوات "ناتو" تختص بتدريب القوات العراقية والأرقام بشأن عددها الإضافية ليست دقيقة، موضحًا أن أن الحديث عن وصول قوات إضافية أمر سابق لأوانه، وأن التحالف الدولي له مهمة قتالية تتعلق بالطيران فقط.
العمليات المشتركة العراقية: الأرقام بشأن قوات الناتو الإضافية ليست دقيقةالأحد، 21 فبراير 2021 11:36 م
القوات العراقية - أرشيفية
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اعتبرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن الأرقام بشأن قوات "ناتو" الإضافية في العراق ليست دقيقة، وذلك تعقيبًا على إعلان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن الحلف قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص.
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