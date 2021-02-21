العربية: مقتل أحد مهاجمى موكب وزير داخلية الوفاق واعتقال اثنين أخرين

كتب سمير حسنى

أفادت قناة العربية الإخبارية، فى نبأ عاجل، عبر شريطها الإخبارى، عن مقتل أحد المهاجمين باستهداف موكب وزير داخلية الوفاق الليبية فتحى باشاغا عند طريق جنزور بطرابلس.

وأفادت مصادر إعلامية، أن قوات الأمن ألقت القبض على إثنين من المهاجمين، وإصابة ثالث.