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العربية: مقتل أحد مهاجمى موكب وزير داخلية الوفاق واعتقال اثنين أخرين

الأحد، 21 فبراير 2021 04:09 م
العربية: مقتل أحد مهاجمى موكب وزير داخلية الوفاق واعتقال اثنين أخرين وزير الداخلية الليبي
كتب سمير حسنى

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أفادت قناة العربية الإخبارية، فى نبأ عاجل، عبر شريطها الإخبارى، عن مقتل أحد المهاجمين باستهداف موكب وزير داخلية الوفاق الليبية فتحى باشاغا عند طريق جنزور بطرابلس.

 

وأفادت مصادر إعلامية، أن قوات الأمن ألقت القبض على إثنين من المهاجمين، وإصابة ثالث.

 

 

 


وزير الداخلية الليبي

ليبيا

اخبار ليبيا

فتحي باشاغا

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