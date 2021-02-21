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العربية: السيارة التى هاجمت موكب فتحى باشاغا كانت مسلحة ومصفحة

الأحد، 21 فبراير 2021 04:55 م
العربية: السيارة التى هاجمت موكب فتحى باشاغا كانت مسلحة ومصفحة فتحى باشاغا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن قوة الحراسة المرافقة لوزير داخلية الوفاق الليبية فتحى باشاغا تعاملت مع السيارة التي هاجمت موكبه، موضحة أن السيارة التي هاجمت موكب فتحى باشاغا كانت مسلحة ومصفحة.

وقالت القناة، إن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا لم يصب في الهجوم على موكبه، موضحة أن باشاغا كان أصدر قرارات عقابية بحق قادة بعض المجموعات المسلحة.

وفى وقت سابق أفادت قناة العربية الإخبارية، فى نبأ عاجل، عبر شريطها الإخبارى، عن مقتل أحد المهاجمين باستهداف موكب وزير داخلية الوفاق الليبية فتحى باشاغا عند طريق جنزور بطرابلس.

وأفادت مصادر إعلامية، أن قوات الأمن ألقت القبض على إثنين من المهاجمين، وإصابة ثالث.

 

 


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