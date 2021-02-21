العربية: إيران تواصلت مع واشنطن عبر السفارة السويسرية حول محتجزين أمريكيين لديها

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر السفارة السويسرية حول المحتجزين الأمريكيين لديها.

وفى وقت سابق قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حريص على عدم حصول إيران على سلاح نووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن إيران لم ترد للآن على دعوات الحوار، موضحا أن إيران هي المعزولة دبلوماسيا وليس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع مستشار الامن القومي الأمريكي، أن الكرة الآن في ملعب إيران، مستطردا: بدأنا بالتواصل مع الإيرانيين بشأن ملف احتجاز أمريكيين في إيران وسنواصل ذلك.

واستطرد جيك سوليفان: حريصون على الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين في إيران، موضحا أن جو بايدن يعتقد أن الدبلوماسية أفضل وسيلة لاحتواء إيران.