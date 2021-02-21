العثور على 4 جثث مفقودة لمتنزهين فى انهيار جليدى بإيطاليا

فاطمة شوقى

قالت وكالة "أنسا" الإيطالية، إنه تم العثور على 4 جثث لمتنزهين سبق أن ضربهم انهيار جليدى فى جبال ابروزو يوم 25 يناير. وأشارت الوكالة إلى أنه تم التعرف على الجثث التي تم العثور عليها في جبل فيلينو على أنها جثث فاليريا ميلا ، 25 عاما ، وتونينو دورانتي ، 60 عاما ، وجيان ماورو فرابوتا ، 33 عاما، وجيانماركو ديجني ، 26 عاما. كان جميع المتنزهين الأربعة من مدينة أفيتسانو المجاورة.

كانت هناك جهود بحث مكثفة للعثور على جثث السالف ذكرهم منذ أن فقدوا، مع خدمة الإنقاذ الجبلية باستخدام الكلاب والمروحيات.

وكانت إيطاليا أيضا شهدت انهيارا جليديا فى أغسطس الماضى، حيث أن تغير المناخ تسبب في ذوبان الأنهار الجليدية في العالم بشكل متزايد ما مثل خطرا جديدا على بلدة كورمايور في منطقة أوستا فالي الإيطالية.

وتواجه كتلة ضخمة من مجلدة خطر الانهيار بسبب ارتفاع درجات الحرارة قرب منتجع في جبال الألب على الجانب الإيطالي من سلسلة جبال مون بلان، بحسب ما قال رئيس إحدى بلديات المنطقة.

ووضعت المدينة في حالة تأهب قصوى نظراً إلى أن كتلة جليدية من مجلدة بلانبينسيو تقدر مساحتها بحوالى 500 ألف متر مكعب، بحجم كاتدرائية ميلانو وفق أحد المسؤولين، أوشكت على السقوط وشكلت تهديدا للمنازل.

وتم إخلاء "منطقة خطرة" عند قاعدة المنحدر، ونقل 20 من السكان وحوالى 55 من المصطافين من المنطقة.