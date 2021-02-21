العثور على جثة طالبة فى منطقة زراعية على طريق ميت برة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر أهالى قرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، على جثة طالبة في الصف الثالث الثانوى، وذلك في ظل ظروف غامضة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة قويسنا بالعثور على جثمان فتاة بمنطقة زراعية على طريق ميت برة ، تدعى "أ، م، ع" 18 عاما. على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا برئاسة المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز قويسنا، وتحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، للتحقيق في الواقعة، لسؤال شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة، لحل لغز العثور على جثمان الفتاة، تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.