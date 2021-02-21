اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 10:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: وصول 300 ألف جرعة من اللقاح الصينى لمصر خلال ساعات قليلة

الأحد، 21 فبراير 2021 09:43 م
الصحة: وصول 300 ألف جرعة من اللقاح الصينى لمصر خلال ساعات قليلة اللقاح الصينى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر بصدد استلام خلال الساعات القليلة المقبلة 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينى ضد فيروس كورونا هدية من الجانب الصينى إلى الجانب المصرى.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أننا في انتظار ملايين الجرعات من لقاح استرازينيكا من خلال التحالف الدولى للتطعيمات، موضحا أن مصر قامت بالتعاقد على 100 مليون جرعة.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر ستستلم 8،6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا نهاية شهر فبراير الجارى، وسيتم البدء بـ 2 مليون خلال الأيام القليلة المقبلة وسيصل الباقى تباعا، موضحا أن مصر تعاقد على 40 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.

 

 


خالد مجاهد

الصحه

لقاح

كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة