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الصحة تكشف أعراض وطرق الوقاية من الأنفلونزا الموسمية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 فبراير 2021 07:23 ص
الصحة تكشف أعراض وطرق الوقاية من الأنفلونزا الموسمية.. اعرف التفاصيل ارشادات الوقاية من الإنفلونزا الموسمية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة إن الأنفلونزا الموسمية هى عدوى فيروسية تحدث عندما يهاجم الفيروس جهازك التنفسي وأنفك وحلقك ورئتيك، وتختلف الإنفلونزا عن فيروسات إنفلونزا المعدة التي تسبب الإسهال والقيء.
 
وتابعت وزارة الصحة : بالنسبة لمعظم الأشخاص، تزول الإنفلونزا من تلقاء نفسها، ولكن أحيانًا يمكن أن تكون الإنفلونزا ومضاعفاتها قاتلة، ويعد الأشخاص الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا هم:
 
الأطفال تحت سن 5 سنوات وخصوصًا الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا.
كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة.
الحوامل والنساء حتى أسبوعين بعد الولادة.
الأفراد المصابون بضعف أجهزة المناعة.
الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل الربو ومرض القلب ومرض الكلى ومرض الكبد والسكري.
الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة .
 
 
أعراض الأنفلونزا الموسمية
 
وبحسب منشورات وزارة الصحة : تبدو الإنفلونزا مشابهة للزكام مع سيلان في الأنف والعطس والتهاب في الحلق، ولكن الزكام يحدث ببطء، في حين أن الإنفلونزا تحدث بشكل مفاجئ وفقا لموقع " مايو كلينك".
 
وتتضمن العلامات والأعراض الشائعة للإنفلونزا ما يلي:
 
الحمى التي تزيد عن (38 درجة مئوية).
آلام العضلات.
القشعريرة والتعرق.
الصداع.
السعال الجاف والمستمر.
الإرهاق والضعف.
احتقان الأنف.
التهاب الحلق.
 
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الصحة

الانفلونزا الموسمية

اعراض الانفلونزا الموسمية

الأنفلونزا الموسمية

الأنفلونزا

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