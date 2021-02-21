اليوم السابع
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الصحة: تحديث بروتوكول علاج أعرض كورونا هدفه متابعة التطورات العالمية

الأحد، 21 فبراير 2021 12:05 م
الصحة: تحديث بروتوكول علاج أعرض كورونا هدفه متابعة التطورات العالمية الدكتور حسام حسنى- رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن تحديث بروتوكول "كورونا" هدفه متابعة كل ما هو جديد على المستوى العالمى فى هذا المجال ، رغم الضغط الشعبي والإعلامي، مؤكدا أن الهدف هو مصلحة المصريين وارضائهم بشفافية وليس إرضاء الناس بسماع كلام غير مثبت".

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الصحة هالة زايد، أن بروتوكول علاج كورونا يطبق في جميع أنحاء مصر، لافتا الى أن أبحاث وزارة الصحة تنشر في كبرى المجلات العلمية".

 

 


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