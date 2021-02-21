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الصحة العمانية تطالب المواطنين والمقيمين عدم السفر إلا للضرورة القصوى بسبب كورونا

الأحد، 21 فبراير 2021 08:35 م
الصحة العمانية تطالب المواطنين والمقيمين عدم السفر إلا للضرورة القصوى بسبب كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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دعا خالد بن سعيد الحارثي رئيس قسم اللوائح الصحية الدولية وصحة الموانئ بوزارة الصحة العمانية المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية، بسبب السلالات المتحورة لفيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال رئيس قسم اللوائح الصحية الدولية وصحة الموانئ بوزارة الصحة العمانية، إن الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة الصحة للمسافرين القادمين إلى السلطنة أظهرت أن بعض الدول لديها عدد حالات أكبر مصابة بالفيروس من باقي الدول الأخرى، داعيا المواطنين إلى عدم السفر إلى خارج السلطنة في الوقت الحالي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الأمر الذي من شأنه أن يُساعد في خفض نسبة الإصابات في السلطنة.

وأوضح رئيس قسم اللوائح الصحية الدولية وصحة الموانئ بوزارة الصحة العمانية، أن جميع المسافرين القادمين للسلطنة يخضعون للفحص قبل الوصول وبعده، كما أنه تتم متابعتهم خلال فترة العزل المؤسسي أو المنزلى.

 

 


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