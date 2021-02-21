الصحة السعودية: أكثر من 541 ألفا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الصحة السعودية، أن أكثر من 541 ألفا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 325 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 374 ألفا و691 حالة.

وذكرت الصحة السعودية في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، أنه تم تسجيل 382 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 365 ألفا و745 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6457 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة.