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الصحة السعودية: أكثر من 541 ألفا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

الأحد، 21 فبراير 2021 05:16 م
الصحة السعودية: أكثر من 541 ألفا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الصحة السعودية، أن أكثر من 541 ألفا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 325 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 374 ألفا و691 حالة.

وذكرت الصحة السعودية في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، أنه تم تسجيل 382 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 365 ألفا و745 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6457 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة.


السعوديه

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فيروس كورونا

كوفيد 19

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