السيطرة على حريق نشب فى مزرعة دواجن بشرق قنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب فى مزرعة دواجن بأبو مناع شرق، التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا. تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى مزرعة دواجن، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص فور انتقال قوات من الحماية المدنية برئاسة العقيد هانى الاتربي ، والدفع بـ 3 سيارات إطفاء ، وانتقال النقيب جمال الشافعي، أن الحريق أسفر عن تلف بعض الأعلاف والمخلفات .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق المزرعة دون خسائر بشرية. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.