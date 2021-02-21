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"الرى": إنهاء 40 كم من مشروع تبطين الترع بقرى أسوان.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 10:10 ص
"الرى": إنهاء 40 كم من مشروع تبطين الترع بقرى أسوان.. صور جانب من مشروعات التبطين فى اسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد المهندس محمد على الشرونى، وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان، أنه تم تنفيذ 40 كيلو متر من أعمال تبطين وتأهيل الترع من إجمالى 210 كيلو متر مستهدفة في المرحلة الأولى وباعتمادات وصلت إلى 580 مليون جنيه.

أعمال التبطين
أعمال التبطين

وأضاف وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم طرح 600 كم من الترع في المرحلة الثانية مما سيساهم فى ترشيد الإستخدامات المائية والحد من فواقد التسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها وضمان وصول المياه لنهايات الترع ، مكملاً بأنه تم ضم 7،5 ألف فدان لمشروع الرى الحديث من إجمالى 95 ألف فدان مستهدف دخولهم منذ إنطلاق هذا المشروع منذ شهر بعد استجابة المزارعين والشركات والجمعيات الحائزة على أراضى زراعية بقرض 5 % ويتم تقسيط القرض على 5 سنوات بواسطة البنك الزراعى المصرى من أجل ترشيد استخدام المياه مع زيادة الإنتاجية وتحسين الظروف الاقتصادية للفلاحين وصغار المستثمرين .

الترع فى قرى أسوان
الترع فى قرى أسوان

ومن جانبه، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهودالتى تبذلها وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور محمد عبد العاطى لإنجاز هذا المشروع بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك  لما يعود به من منافع كثيرة على منظومة الرى ، وبالتالى خدمة أغراض الرى والصناعة ومياه الشرب.

تبطين الترع
تبطين الترع

وأشاد محافظ أسوان بهذه الجهود التى تتكامل مع إعادة بناء وتطوير القرى والنجوع والتجمعات الريفية لخلق واقع جديد وخاصة مشروع تبطين ورفع كفاءة الترع ، بجانب انطلاق مبادرة " الانتقال من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث " ضمن محافظات المرحلة الأولى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.

جانب من المشروع
جانب من المشروع
 
يأتى ذلك في إطار البرنامج الرئاسي لتطوير الريف المصرى وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.
جانب من مشروعات التبطين فى اسوان
جانب من مشروعات التبطين فى اسوان

 

 


الرى

تبطين الترع

المشروع القومى لتبطين الترع

اسوان

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