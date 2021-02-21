اليوم السابع
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الرئيس الجزائرى تعين وزيرا جديدا للطاقة فى تعديل حكومى

الأحد، 21 فبراير 2021 08:10 م
الرئيس الجزائرى تعين وزيرا جديدا للطاقة فى تعديل حكومى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
رويترز

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قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الأحد إنه تم تعيين وزير جديد للطاقة في التعديل الحكومي.

وتابعت الرئاسة في بيان أن محمد عرقاب وزير المناجم السابق حل محل عبد المجيد عطار في المنصب.

وفى وقت سابق أكدت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وقع اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يتعلق بحل البرلمان.

كان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد أعلن حل المجلس الشعبى الوطنى والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، وخلال خطاب له بثه التلفزيون الرسمي الجزائرى قال عبد المجيد تبون: "قررت حل المجلس الشعبى الوطنى الحالى، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب"، كما أعلن تبون عفوا عن 60 معتقلا من نشطاء الحراك الذى شهدته الجزائر.

 

 

 

 

 

 

 


الجزائر

عبد المجيد تبون

الرئاسة الجزائرية

تعديل حكومة بالجزائر

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