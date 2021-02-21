"الرئاسى الليبى" يؤكد أهمية توفير لقاحات كورونا بأسرع وقت

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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب محمد المنفي، أهمية توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في بلاده بأسرع وقت ممكن .. مشددا على دعمه الكامل لعمل اللجنة الاستشارية لمجابهة الفيروس.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن ذلك جاء خلال اجتماع المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس الحكومة المنتخبة في الحوار السياسي عبدالحميد دبيبة، اليوم الأحد بطرابلس، مع اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا.

وناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها، وطرق حلحلتها للتصدي للوباء والحد من انتشاره.

كما بحث المنفي مع اللجنة، استعدادات مراكز العزل والإيواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الوباء.

وناقش المنفي مع أعضاء اللجنة آلية عملها والصعوبات التي تواجهها وطرق حلحلتها للتصدي للوباء والحد من انتشاره.