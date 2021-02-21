الخدمات المالية تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة بـ1.6 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.6 مليار ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 596.5 مليون ورقة، بقيمة 1.4 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 273.4 مليون ورقة بقيمة 819.1 مليون جنيه، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 199.7 مليون ورقة بقيمة 607.7 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 80.1 مليون ورقة بقيمة 535.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول بلغ 60.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 378 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 49.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 359.1 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 25.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 331 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول 11.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 313.8 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 136 مليون ورقة منفذة بقيمة 276 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق والخدمات التعليمية، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 675.6 ألف ورقة منفذة بقيمة 26.3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 6.9 مليون ورقة بقيمة 23.1 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 11380.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 2350.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 3.26% مغلقًا عند مستوى 3374.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.47% مغلقًا عند مستوى 14048.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 10.75% ليغلق عند مستوى 1310.22 نقطة.