الحكومة تنفى فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح ماسبيرو

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.
الحكومة تنفى فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح ماسبيروالأحد، 21 فبراير 2021 12:22 م
وزارة الكهرباء
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