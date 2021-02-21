اليوم السابع
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الحكومة تنفى فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح ماسبيرو

الأحد، 21 فبراير 2021 12:22 م
الحكومة تنفى فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح ماسبيرو وزارة الكهرباء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.
 
 

الحكومة

الإذاعة والتليفزيون

عاجل

الكهرباء

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