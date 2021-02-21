الحكم على متهم بتزوير محررات للاستيلاء على أموال بنك في المعادى غدًا

كتب أحمد حسنى

تصدرمحكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، غدا الإثنين، حكمها على متهم بالاشتراك مع آخرين بتزوير محررات وأختام رسمية، للاستيلاء على أموال فرع أحد البنوك في المعادى.

ويصدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وأشرف عبد الوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "إيهاب. ع" بالاشتراك مع آخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة، في تزوير محرر منسوب إلى أحد الشركات المساهمة المصرية وهما «كشف حساب منسوب صدوره لبنك عودة فرع نادي الشمس»، بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة وتقليد أختام منسوبة لأحد البنوك، للاستيلاء على أموال البنك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام البنك بواقعة مزورة بأن قدما للبنك المحرر المزور، مع علمهما بتزويره.