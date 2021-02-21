الجيش اللبنانى: ننفذ المهام الموكلة إلينا رغم قساوة الأوضاع الاقتصادية

أكد الجيش اللبناني أنه في حالة جاهزية تامة لتنفيذ كافة المهام المتعددة الملقاة على عاتق القوات المسلحة، رغم قساوة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان.
وذكر الجيش اللبناني – في بيان له اليوم الأحد أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن عمليات فرار في صفوف العسكريين، إنما يرتبط بأسباب مختلفة للعسكريين، ودون أن يسجل هذا الأمر أي ارتفاع يذكر في نسب وقوعها، كما أنها غير مرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي الذي تشهده البلاد.
وأشار إلى أن قيادة الجيش اللبناني لم تفتح تحقيقا داخليا في الموضوع، وذلك خلافا لما ذكرته بعض الموقع الإلكترونية، وذلك لأن الوضع لا يستدعي هذا الأمر، داعيا إلى توخي الدقة في ما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
الجيش اللبنانى: ننفذ المهام الموكلة إلينا رغم قساوة الأوضاع الاقتصاديةالأحد، 21 فبراير 2021 05:30 م
الجيش اللبنانى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الجيش اللبناني أنه في حالة جاهزية تامة لتنفيذ كافة المهام المتعددة الملقاة على عاتق القوات المسلحة، رغم قساوة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
بطريرك لبنان: نتمنى للقضاء الإفلات من يد السياسيين ونعول على المؤتمر الدولىالأحد، 21 فبراير 2021 12:53 م
لبنان: زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية ويلقى قنابل مضيئةالأحد، 21 فبراير 2021 04:00 ص
لبنان يسجل 2255 إصابة جديدة بفيروس كوروناالسبت، 20 فبراير 2021 06:00 ص
أهالي ضحايا انفجار بيروت يعتصمون أمام قصر العدل فى لبنان.. ألبوم صورالسبت، 20 فبراير 2021 12:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة