اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اللبنانى: ننفذ المهام الموكلة إلينا رغم قساوة الأوضاع الاقتصادية

الأحد، 21 فبراير 2021 05:30 م
الجيش اللبنانى: ننفذ المهام الموكلة إلينا رغم قساوة الأوضاع الاقتصادية الجيش اللبنانى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الجيش اللبناني أنه في حالة جاهزية تامة لتنفيذ كافة المهام المتعددة الملقاة على عاتق القوات المسلحة، رغم قساوة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان.
وذكر الجيش اللبناني – في بيان له اليوم الأحد أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن عمليات فرار في صفوف العسكريين، إنما يرتبط بأسباب مختلفة للعسكريين، ودون أن يسجل هذا الأمر أي ارتفاع يذكر في نسب وقوعها، كما أنها غير مرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي الذي تشهده البلاد.
وأشار إلى أن قيادة الجيش اللبناني لم تفتح تحقيقا داخليا في الموضوع، وذلك خلافا لما ذكرته بعض الموقع الإلكترونية، وذلك لأن الوضع لا يستدعي هذا الأمر، داعيا إلى توخي الدقة في ما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.


لبنان

الجيش اللبنانى

الأوضاع الاقتصادية فى لبنان

اقتصاد لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة