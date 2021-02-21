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الجيش العراقى: اجتماعات مكثفة مع البيشمركة لتقليل الفجوة بيننا

الأحد، 21 فبراير 2021 12:30 ص
الجيش العراقى: اجتماعات مكثفة مع البيشمركة لتقليل الفجوة بيننا تحسين الخفاجى
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء تحسين الخفاجى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق، إن هناك اجتماعات مكثفة مع البيشمركة لتقليل الفجوة بيننا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق، أن تنظيم داعش الإرهابى استغل النقاط حيث لا حرس الإقليم ولا قوات اتحادية.

وتابع المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق، أن الخروقات الأمنية بإربيل أو بغداد صاحبها عمليات تدقيق واستقصاءات وملاحقة.

واستطرد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق: انتقالة كبيرة بالعمل الاستخباري والأمني بدأ يترجم على الأرض.


العراق

تحسين الخفاجى

الجيش العراقى

داعش

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