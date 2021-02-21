الجيش الباكستانى يعلن مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية

أعلن الجيش الباكستاني مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية بمنطقة وزيرستان الشمالية شمال غرب البلاد.
وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش - وفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الأحد - أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية في بلدة "ملك خيل" بوزيرستان، حيث أن العملية أدت كذلك إلى مقتل جندي من رجال قوات الأمن خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.
يُذكر أن الجيش الباكستاني قد نفذ خلال السنوات الأخيرة سلسلة من العمليات ضد جماعات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتنشط في منطقة وزيرستان الشمالية الحدودية مع أفغانستان، من بينها حركة طالبان الباكستانية.
الجيش الباكستانى يعلن مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية أمنيةالأحد، 21 فبراير 2021 04:21 م
الجيش الباكستانى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجيش الباكستاني مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية بمنطقة وزيرستان الشمالية شمال غرب البلاد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الجيش الباكستانى يعلن نجاح اختبار صاروخ يحمل رؤوس نوويةالجمعة، 12 فبراير 2021 12:20 ص
رئيس أركان الجيش الباكستانى يدعو إلى حل قضية إقليم كشميرالجمعة، 05 فبراير 2021 10:26 ص
الجيش الباكستانى يعلن مقتل 10 مسلحين جراء اشتباكاتالثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 08:05 م
سفير مصر بإسلام أباد يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستانى تعزيز التعاون الثنائىالجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:34 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة