اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الباكستانى يعلن مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية

الأحد، 21 فبراير 2021 04:21 م
الجيش الباكستانى يعلن مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية الجيش الباكستانى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الباكستاني مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية بمنطقة وزيرستان الشمالية شمال غرب البلاد.
وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش - وفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الأحد - أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية في بلدة "ملك خيل" بوزيرستان، حيث أن العملية أدت كذلك إلى مقتل جندي من رجال قوات الأمن خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.
يُذكر أن الجيش الباكستاني قد نفذ خلال السنوات الأخيرة سلسلة من العمليات ضد جماعات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتنشط في منطقة وزيرستان الشمالية الحدودية مع أفغانستان، من بينها حركة طالبان الباكستانية.


باكستان

الجيش الباكستانى

عمليات أمنية فى باكستان

منطقة وزيرستان الشمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة