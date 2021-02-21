الجيش الباكستانى يعلن مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية

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أعلن الجيش الباكستاني مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية بمنطقة وزيرستان الشمالية شمال غرب البلاد.

وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش - وفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الأحد - أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية في بلدة "ملك خيل" بوزيرستان، حيث أن العملية أدت كذلك إلى مقتل جندي من رجال قوات الأمن خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.

يُذكر أن الجيش الباكستاني قد نفذ خلال السنوات الأخيرة سلسلة من العمليات ضد جماعات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتنشط في منطقة وزيرستان الشمالية الحدودية مع أفغانستان، من بينها حركة طالبان الباكستانية.