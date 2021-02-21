غزة (أ ش أ)

أعلن الجيش الإسرائيلى، تأكد إصابة 1214 فردا بين صفوفه بفيروس كورونا المستجد بعد أن ثبتت إيجابية عينتهم صباح اليوم الأحد، ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، عن بيان أصدره الجيش اليوم - أنه يوجد حوالي 5 آلاف و970 فردا فى الجيش في الحجر المنزلي، مضيفة أن حوالي 58 % من جنود الجيش الإسرائيلى تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من الفيروس حتى صباح اليوم.