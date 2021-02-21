يذكر أن وزير الصحة الإسرائيلية يولي إدلشتاين، قال إن أكثر من 3.2 مليون إسرائيلي محصنون ضد كوفيد 19 ولهم حرية دخول الصالات الرياضية والفنادق والفعاليات الثقافية.