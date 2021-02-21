الجزائر: تعديل وزارى يقلص عدد الحقائب ويبقى على عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة

كتب أحمد عرفة

أعلنت الجزائر عن تعديل وزارى يثبت عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة الجزائرية ويقلص عدد الحقائب الوزارية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وقع اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يتعلق بحل البرلمان.

كان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد أعلن حل المجلس الشعبى الوطنى والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، وخلال خطاب له بثه التلفزيون الرسمي الجزائرى قال عبد المجيد تبون: "قررت حل المجلس الشعبى الوطنى الحالى، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب"، كما أعلن تبون عفوا عن 60 معتقلا من نشطاء الحراك الذى شهدته الجزائر.