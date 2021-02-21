اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر: تعديل وزارى يقلص عدد الحقائب ويبقى على عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة

الأحد، 21 فبراير 2021 08:06 م
الجزائر: تعديل وزارى يقلص عدد الحقائب ويبقى على عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة عبد المجيد تبون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الجزائر عن تعديل وزارى يثبت عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة الجزائرية ويقلص عدد الحقائب الوزارية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وقع اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يتعلق بحل البرلمان.

كان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد أعلن حل المجلس الشعبى الوطنى والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، وخلال خطاب له بثه التلفزيون الرسمي الجزائرى قال عبد المجيد تبون: "قررت حل المجلس الشعبى الوطنى الحالى، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب"، كما أعلن تبون عفوا عن 60 معتقلا من نشطاء الحراك الذى شهدته الجزائر.

 

 

 

 


الجزائر

عبد المجيد تبون

عبد العزيز جراد

ازمه الجزائر

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة