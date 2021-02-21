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التموين: 2729 محلا تجاريا بالأوكازيون الشتوى والقاهرة تتصدر المحافظات

الأحد، 21 فبراير 2021 07:20 م
التموين: 2729 محلا تجاريا بالأوكازيون الشتوى والقاهرة تتصدر المحافظات الأوكازيون
كتب مدحت وهبة

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أكد المهندس أيمن  حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، إن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل الي 2719 محال تجاريا أحتلت فيه القاهرة نصيب كبير بواقع يصل الي 1176محال تجاريا، ثم الجيزة بواقع 427 محال تجاريا، يليها الاسكندرية بعدد 264 محلا تجاريا، ثم سوهاج بعدد 88 محال تجاريا، واخيرا الغربية بعدد 81 محال تجارياً.


وقال حسام الدين، إن المحال المشاركة  بالأوكازيون تتنوع بين محال ( ملابس ، وادوات منزلية)، لتلبية كافة احتياجات المواطنين السلعية خاصة وان التخفيضات بالاوكازيون كبيرة تصل في بعض السلع الي الـ 50 %.


وتنفيذا لتعليمات الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اكد حسام الدين ان قطاع التجارة الداخلية قد قام بجولات تفتيشية علي المحال المشاركة للتاكد من الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة بالاوكازيون والتاكد من وضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون، نتج عنها تحرير عدد 375 محضر تنوعت بين

( 8 محاضر عدم اعلان، محضر بدون  تصريح، 361 محاضر اوكازيون وهمي، 5 محاضر لغة عربية ).


 وتناشد الوزارة جموع المستهلكين  بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، او الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.



 
 
 
 

 


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