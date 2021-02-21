التعليم: امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالمدارس الفنية 27 فبراير لـ11مارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد امتحانات طلاب صفوف النقل بمدارس نظام السنوات الثلاث والإعداد المهنى والتعليم والتدريب المزدوج والسنوات الخمس، موضحة أداء الامتحانات (العملية والمعملية – التحريرية) خلال الفترة من يوم السبت 27 فبراير 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 11 مارس2021 وسيكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومى بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أنه يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب والعاملين، مع زيادة الفترة المخصصة لأداء هذه الامتحانات مع تخفيض الزمن المخصص لأدائها.

وأشارت الوزارة إلى استكمال أداء الامتحانات العملية والمعملية للطلاب الذين بدأوا هذه الامتحانات قبل أجازة نصف العام، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 11 مارس المقبل.

وتابعت: سيكون الزمن المخصص لكل امتحان عملى أو معملى ساعة واحدة فقط وتتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وأسئلة إعادة الترتيب مع مراعاة أن تكون ورقة أسئلة كل امتحان تحريرى بورقة منفصلة.

وشددت على أنه يتم أداء طلاب كل صف للامتحانات فى الأيام المحددة لهم ويقتصر الحضور على هؤلاء الطلاب فقط، كما أن أداء امتحانات المواد خارج المجمع عن طريق تسليم الطالب ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بالمادة وذلك فى نهاية اليوم الأول من الامتحانات المخصصة لكل صف، على أن يقوم الطالب بتسليمها بعد الإجابة عليها فى بداية الأسبوع الثانى من بدء الامتحانات.

- بالنسبة لمدارس التعليم الفنى المطبق بها البرامج المطورة والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، سيتم استكمال مخرجات التعلم والتقييمات الخاصة بها، التى لم يتم الانتهاء منها خلال الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء اختبارات المواد الثقافية مباشرة وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 11 مارس المقبل.