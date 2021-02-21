اليوم السابع
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التضامن: انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للمتخلفين عن الموعد المحدد

الأحد، 21 فبراير 2021 01:00 م
التضامن: انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للمتخلفين عن الموعد المحدد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ــ مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة "عن شهر فبراير الجارىً، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، حيث أشارت إلى انتظام صرف المساعدات اليوم وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حيث ويتم الصرف بجداول منظمة منعا للتكدس أمام المنافذ .

وتستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات فبراير الجارى وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل اى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون .

وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر .

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، لمستحقى المعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، مثل الأرامل والوالدين والأبناء وغيرهم، الحق فى الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية قواعد وشروط للجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين).

 


التضامن

مساعدات تكافل وكرامة

صرف تكافل وكرامة

وزيرة التضامن الاجتماعى

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