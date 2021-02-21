التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها بعد سقوطها من الطابق الرابع فى أوسيم

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة فتاة لقيت مصرعه بعد سقوطها من الطابق الرابع فى أوسيم؛ بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

لقيت فتاة مصرعها، بعدما ألقت نفسها من الطابق الرابع في أوسيم، لمرورها بأزمة نفسية، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع فتاة لمرورها بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.