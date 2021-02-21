اليوم السابع
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التحريات تكشف تسديد سائق طعنات عديدة لضحيته رغم تأكده من قتله في الصف

الأحد، 21 فبراير 2021 06:00 ص
التحريات تكشف تسديد سائق طعنات عديدة لضحيته رغم تأكده من قتله في الصف ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة مقتل شاب على يد سائق توك توك، والتخلص من جثته، وسط منطقة زراعية بالصف، أن المتهم اعتدى على المجني عليه بآلة حادة على رأسه، فأسقطه قتيلا، ثم واصل جريمته بتسديد عدة طعنات له بأنحاء جسده رغم تأكده من وفاته، وهو الأمر الذي أثار شك رجال المباحث في وجود دافع آخر، غير الذي اعترف به المتهم، الذي سبق وأكد أنه قتل المجني عليه، لمطالبته له بسداد مبلغ 150 جنيها، مستحقة عليه.

ويواصل رجال المباحث مناقشة المتهم، لكشف ملابسات الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد العثور على جثة شاب وسط منطقة زراعية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الضحية، مصابا بعدة طعنات، وكشفت التحريات أن مرتكب الجريمة سائق توك توك، بسبب خلافات مالية، ومطالبة الضحية للمتهم برد مبلغ مالي مستحق عليه. وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم محبوس على ذمة قضية مخدرات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.


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جريمة قتل الصف

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جريمة قتل بالجيزة

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