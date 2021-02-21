البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 11432 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2386 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 14114 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4401 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 2394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 3426 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.12% ليصل إلى مستوى 1351 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهما، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العالمية للاستثمار والتنمية، سبيد ميديكال، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الأهرام للطباعة والتغليف، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الحديد والصلب المصرية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، ريكاب للاستثمارات المالية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية لاستصلاح الأراضي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 1.02 مليون سهم، 110 سهم، 496 سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، 1.3 مليون سهم، 550 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، 33 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لحليج الأقطان 500 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالم هيلز للتعمير، 250 ألف سهم، 6.1 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، تحقيق أرباحاً خلال العام الماضي بقيمة 1.19 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.22 مليار جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 3.106 مليار جنيه، مقابل صافي بلغ 3.077 مليار جنيه في 2019.