اليوم السابع
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البحرين تدعو جميع الأطراف بالصومال إلى التهدئة وقف التصعيد

الأحد، 21 فبراير 2021 06:00 ص
البحرين تدعو جميع الأطراف بالصومال إلى التهدئة وقف التصعيد وزير خارجية البحرين
كتب: أحمد علوى

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دعت وزارة الخارجية البحرينية جميع الأطراف فى الصومال إلى التهدئة ووقف التصعيد، والبدء فى حوار جاد للتوصل إلى حل سياسى يحفظ سلامة الصومال واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه وطموحاته فى التنمية والأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، امس السبت - عن بالغ الأسف والقلق من اندلاع أعمال عنف فى العاصمة الصومالية مقديشو والتى أسفرت عن وقوع عدد من القتلى وإصابة آخرين.

كانت معركة بالأسلحة النارية قد اندلعت فى وسط مقديشو، فيما أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع الاحتجاج على تأجيل الانتخابات.. وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة.

 

 


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الصومال

الوضع فى الصومال

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