اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرية العُمانية تنفذ تمرينا بحريا بمشاركة عدد من الدول

الأحد، 21 فبراير 2021 06:10 م
البحرية العُمانية تنفذ تمرينا بحريا بمشاركة عدد من الدول سلطنة عمان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم الأحد فعاليات التمرين البحري المشترك (خنجر حاد) والذي تنفذه البحرية العُمانية بمنطقة الباطنة البحرية ويستمر حتى الـ25 من الشهر الجاري، وبإسناد من طائرات سلاح الجو العُماني وبمشاركة مجموعة من السفن التابعة لبحريات عدد من الدول وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة (كوفيد19).
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن تنفيذ هذا التمرين يأتي في إطار الخطط والسياسات التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العُمانية، وخطط تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية مع الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية والكفاءة العالية لأسطول البحرية العُمانية ومنتسبيها في مختلف المجالات العسكرية البحرية، وفق رؤية استراتيجية تتواكب مع المهام والواجبات الوطنية المنوطة بها. 
وأبحرت ظهر اليوم من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية السفن والأطقم المشاركة في فعاليات هذا التمرين متوجهة إلى مسرح العمليات البحري المحدد لتنفيذ التمرين، حيث ستجرى العديد من الفعاليات العسكرية البحرية المشتركة بين السفن والأطقم المشاركة وفقا للخطة المرسومة للتمرين.


عمان

سلطنة عمان

البحرية العمانية

سلاح الجو العُماني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة