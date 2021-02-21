البحرية العُمانية تنفذ تمرينا بحريا بمشاركة عدد من الدول

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انطلقت اليوم الأحد فعاليات التمرين البحري المشترك (خنجر حاد) والذي تنفذه البحرية العُمانية بمنطقة الباطنة البحرية ويستمر حتى الـ25 من الشهر الجاري، وبإسناد من طائرات سلاح الجو العُماني وبمشاركة مجموعة من السفن التابعة لبحريات عدد من الدول وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة (كوفيد19).

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن تنفيذ هذا التمرين يأتي في إطار الخطط والسياسات التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العُمانية، وخطط تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية مع الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية والكفاءة العالية لأسطول البحرية العُمانية ومنتسبيها في مختلف المجالات العسكرية البحرية، وفق رؤية استراتيجية تتواكب مع المهام والواجبات الوطنية المنوطة بها.

وأبحرت ظهر اليوم من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية السفن والأطقم المشاركة في فعاليات هذا التمرين متوجهة إلى مسرح العمليات البحري المحدد لتنفيذ التمرين، حيث ستجرى العديد من الفعاليات العسكرية البحرية المشتركة بين السفن والأطقم المشاركة وفقا للخطة المرسومة للتمرين.