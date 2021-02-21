شهد اليوم الأول من معرضي الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع البحري "نافدكس" 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية توقيع 19 صفقة بقيمة 5,030 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرضين، والتي تستمر إلى 25 فبراير الجاري.
وقال العميد ركن محمد خميس الحساني المتحدث الرسمي للمعرضين - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم /الأحد/ - "إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 1.091 مليار درهم، والتي تمثل 22% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليار درهم بنسبة 78%".. مشيرا إلى أن العقود الخارجية توزعت على 7 شركات خارجية، و12 شركة محلية.
الإمارات: 5 مليارات درهم صفقات اليوم الأول بمعرضى "آيدكس" و"نافدكس"الأحد، 21 فبراير 2021 04:15 م
جانب من المعرض - أرشيفية
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شهد اليوم الأول من معرضي الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع البحري "نافدكس" 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية توقيع 19 صفقة بقيمة 5,030 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرضين، والتي تستمر إلى 25 فبراير الجاري.
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