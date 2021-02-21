اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإليزيه: ماكرون أبلغ الرئيس الجزائرى حرصه على مواصلة مساعى المصالحة

الأحد، 21 فبراير 2021 05:00 م
الإليزيه: ماكرون أبلغ الرئيس الجزائرى حرصه على مواصلة مساعى المصالحة ماكرون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون حرصه على مواصلة مساعى المصالحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الفرنسية،، أن إيمانويل ماكرون أكد لعبد المجيد تبون تصميمه على الاعتراف بالحقيقة خلال احتلال فرنسا للجزائر.

وفى وقت سابق دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحوار مع روسيا وبناء هيكل جديد للأمن الدولي.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، "يتعين علينا أن نبني معا هيكلا جديدا للأمن المشترك. وهيكل الأمن المشترك يجب أن يشمل الحوار مع روسيا"، مضيفا أن هذا الحوار يجب أن يضم مطالبا، لكنه يعتبر ضروريا للسلام في أوروبا.

 


ماكرون

الجزائر

فرنسا

عبد المجيد تبون

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طرائف قمة "مجموعة السبع" الافتراضية.. أنجيلا ميركل تنسى الميكرفون مفتوحا أثناء كلمة بوريس جونسون ويطالبها بـ"إسكاته".. رئيس وزراء بريطانيا يمازح بايدن: لا أقلدكم باستخدام شعار عن الوباء.. وماكرون يتأخر 15 ثانية

السبت، 20 فبراير 2021 06:00 م

ماكرون يدعو للحوار مع روسيا بشأن بناء هيكل أمنى دولى مشترك

السبت، 20 فبراير 2021 02:00 ص

الغرب يتخلف فى سباق اللقاح وقادته يحاولون اللحاق بروسيا والصين.. جارديان: جونسون يتعهد بتوريد فائض الفاكسين للدول الأكثر فقرا وماكرون يخصص 5% من لقاحات أوروبا لأفريقيا.. وبايدن يعد بـ 2 مليار دولار لكوفاكس

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة