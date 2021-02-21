الإليزيه: ماكرون أبلغ الرئيس الجزائرى حرصه على مواصلة مساعى المصالحة

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون حرصه على مواصلة مساعى المصالحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الفرنسية،، أن إيمانويل ماكرون أكد لعبد المجيد تبون تصميمه على الاعتراف بالحقيقة خلال احتلال فرنسا للجزائر.

وفى وقت سابق دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحوار مع روسيا وبناء هيكل جديد للأمن الدولي.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، "يتعين علينا أن نبني معا هيكلا جديدا للأمن المشترك. وهيكل الأمن المشترك يجب أن يشمل الحوار مع روسيا"، مضيفا أن هذا الحوار يجب أن يضم مطالبا، لكنه يعتبر ضروريا للسلام في أوروبا.