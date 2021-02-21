الإسكان تنتهى من تنفيذ 82 كم طرق فرعية غرب مدينة مرسى مطروح

كتب أحمد حسن

الجزار: جارٍ تنفيذ 6 مشروعات للطرق التنموية بإجمالي أطوال 270 كم بتكلفة 550 مليون جنيه لتنمية التجمعات البدوية والقرى بمحافظة مطروح

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، قد انتهى من تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة من الطرق الفرعية غرب مدينة مرسى مطروح، لربط التجمعات السكانية بالطرق الرئيسية، بطول 82 كم، وبتكلفة استثمارية 93 مليون جنيه، من أجل تيسير حركة النقل، وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، يقوم أيضاً بتنفيذ 6 مشروعات أخرى للطرق التنموية ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي الحالي 2020/2021، بمحافظة مطروح، بإجمالي أطوال حوالي 270 كم، وبتكلفة تقديرية 550 مليون جنيه، من أجل تنمية التجمعات البدوية والقرى بالمحافظة، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال إنشاء القرية البدوية بمنطقة بهي الدين بواحة سيوة من خلال إنشاء 13 منزلاً بدوياً.

وأوضح الوزير أن مشروع إنشاء الطرق التنموية غرب مطروح، يشمل إنشاء 40 طريقاً تنموياً لخدمة التجمعات البدوية القائمة التابعة لمدن (مرسى مطروح وبراني والنجيلة والسلوم)، موزعة كالتالى (15 طريقاً بنطاق مدينة براني بطول 39 كم، و8 طرق بنطاق مدينة مطروح بطول 19 كم، و13 طريقاً بنطاق مدينة النجيلة بطول 19 كم، و4 طرق بنطاق مدينة السلوم بطول 5 كم)، لربط هذه التجمعات بالطرق الرئيسية ومحاور الحركة، وتسهيل وصول الإمداد والحماية المدنية لهم، وكذا توصيل منتجات هذه التجمعات البدوية من الزراعات إلى الأسواق ومناطق الاستهلاك، والعمل على تنمية هذه التجمعات.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه يتم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة سيوة بطول 7 كم، وأعمال إنشاء المرحلة الأولى من ازدواج طريق سيوة مطروح بطول 50 كم، ضمن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح بطول 300 كم، بتكلفة تقديرية 2.4 مليار جنيه، بهدف زيادة الحركة السياحية والتجارية من وإلى مدينة سيوة، مع زيادة كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية، وتحقيق الأمان من خلال خفض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى تعزيز الارتباط بين واحة سيوة ومناطق التنمية بالساحل الشمالى الغربى، وتيسير نقل الأفراد والبضائع، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق، من خلال التنمية العمرانية واستصلاح الأراضى الزراعية بنطاق مدينة سيوة.

وقال اللواء محمود نصار: جارٍ تنفيذ مشروع مكافحة التصحر وحفر الآبار وإنشاء السدود بمحافظة مطروح، بتكلفة استثمارية 27 مليون جنيه، ويشمل المشروع تنفيذ 1203 آبار لتخزين المياه، و201 سد مباني، و211 بيارة صرف، بجانب صيانة 31 بئراً رومانياً، وذلك لتلبية طلبات الأهالى بالمحافظة، لتخزين مياه الأمطار الموسمية، والتى يعيش عليها سكان المناطق الصحراوية، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتشجيع الزراعات الصحراوية (التين والزيتون والشعير)، والمحافظة على البيئة.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه تم تنفيذ بئر ارتوازية عميقة بقرية (أم الصغير) بمدينة سيوة، بعمق 1450 متراً، وطاقة إنتاجية 660 م3/ساعة، وجارٍ إنشاء بئر عميقة بمنطقة الدكرور بواحة سيوة، بعمق حوالي 900 متر، بطاقة إنتاجية متوقعة 300 م3/ساعة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال شهر فبراير الجاري، بتمويل من محافظة مطروح، لتوفير مياه شرب نقية بالواحتين، واستغلال الفائض في أعمال الزراعة.