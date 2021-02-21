الأمير هارى فى عزل منزلى بعد احتجاز جدة فى المستشفى بسبب كورونا

إيهاب محمد

عقب علمه بمرض جدة الأمير فيليب وعزلة بالمستشفى، قرر الأمير هاري التزامه بالعزلة المنزلية في منزله بكاليفورنيا، وفقا لموقع "يو إس ديلي" الأمريكي.

قام الأمير هاري بالالتزام بالحجر المنزلي، بعيدًا عن زوجته الحامل ميجان ماركل وابنه أرتشي، مع أخذ كل الاحتياطات الممكنة والالتزام بالعزل المنزلى، بينما يتم إخباره بأي مستجدات حول حالة جده الصحية.

وذكر الموقع، أن الأمير هاري سيترك زوجته الحامل وابنه في كاليفورنيا، ويغادر على متن هليكوبتر خاصة في أي وقت إلى إنجلترا إذ تم استدعائه.

وقضى الأمير فيليب، الذي يكمل عامه الـ 100 في يونيو، 3 أيام محتجزا في المستشفى حتى هذه الان، ورغم أن حالته ليس ضمن حالات الطوارئ، فإن العائلة الملكية رفضت كشف أي تفاصيل حول سبب احتجازه في المستشفى، واكتفت بتوضيح أن الأمر ليس متعلقا بفيروس كورونا.

وفى حال قرر الأمير هاري السفر، سيخضع لفحص الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد قبل وبعد السفر، مع احتمالية احتجازه في فندق فور وصوله إلى إنجلترا.

وذكر الموقع، أنه رغم تنحي الأمير هاري وميجان ماركل رسميا من واجباتهما الملكية، فإن الأمير هاري ما زال مخلصا لعائلته.