الأرصاد تحذر من تقلبات جوية لمدة 48 ساعة

إبراهيم سعيد

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد الـ 48 ساعة القادمة حالة من عدم استقرار المناخ.

وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الأربعاء المقبل ستنتهي حالة عدم استقرار المناخ، متابعا:" التغيرات المناخية تؤثر علي العالم كله".

وأضاف " من المتوقع سقوط أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس يوم الثلاثاء المقبل".

وأوضح" بالنسبة للوجه البحري من المتوقع سقوط أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم".

ومن جانب أخر، قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والأحوال الجوية بهيئة الأرصاد استقرار الأحوال الجوية، أنه من المتوقع سقوط الأمطار الاثنين القادم على أغلب أنحاء الجمهورية، مضيفا أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع" عبر قناة "dmc" تقديم الإعلامى أحمد فايق، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية خلال تلك الفترة خاصة في فترات الليل، مضيفا أنه من المتوقع سقوط الأمطارالاثنين القادم، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية أيضا شمالية غربية.