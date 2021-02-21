الأردن تسجل نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 حالة وفاة و3917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة بلغ 363 ألفاً و728 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 23 ألفاً و298 حالة، كما سُجّلت 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة آلاف و554 حالة.
الأردن تسجل نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 21 فبراير 2021 05:47 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 حالة وفاة و3917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
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