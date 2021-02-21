اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 05:54 م
خالد صلاح
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الأردن تسجل نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 21 فبراير 2021 05:47 م
الأردن تسجل نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 حالة وفاة و3917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة بلغ 363 ألفاً و728 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 23 ألفاً و298 حالة، كما سُجّلت 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة آلاف و554 حالة.
 


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