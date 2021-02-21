وقال برايس في تغريدة كتبها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - وأوردتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإطلاق قوات الأمن البورمية النار على المتظاهرين، فضلا عن استمرار الاعتقالات والتضييق على المتظاهرين وغيرهم".



وأضاف "ندين أي عنف ضد شعب بورما ونجدد دعواتنا للجيش البورمي بالامتناع عن العنف ضد المتظاهرين السلميين .. نحن نقف مع شعب بورما".

وقال موظفو طوارئ، إن شخصين قتلا في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في ميانمار، أمس السبت، عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير ليصبح اليوم الأكثر دموية خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات.