الآثار تقرر نقل تمثال "أبو صوير" شبيه "أبو الهول" لمتحف الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قرر مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأحد، نقل تمثال "أبو الهول" والذي ضبطته وحدة مباحث أبوصوير خلال الفترة الماضية إلي متحف آثار الإسماعيلية.

وبحسب مصادر في وزارة الآثار فإنه سيتم تجهيز التمثال خلال الأيام القليلة المقبلة لنقله من مركز شرطة أبو صوير إلي متحف آثار الإسماعيلية.

وقالت المصادر إن عملية نقل التمثال لها تجهيز أن خاصة من ونش مجهز وسيارة خاصة لمنع خدشه أو تعرضه لاي كسر خلال عملية النقل الي المتحف مشيرة إلي أنه سيتم إجراء عمليات ترميم للتمثال، داخل متحف اثار الاسماعيلية فور وصوله.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بالإسماعيلية في القضية رقم 135 لسنة 2021 إداري أبو صوير بتسليم التمثال المضبوط إلي وزارة الآثار ونقله إلي إحدي المتاحف الحكومية.

وبحسب المعاينة الفنية التي قامت بها لجنة وزارة الآثار، فإن التمثال مصنوع من الجرانيت الاشهب على هيئة أسد بوجه آدامي رابض على قاعدة مستطيلة،و يرتدي النمس تزينه حية الكوبرا ومن أسفله وشاح مزخرف يغطي الصدر والكتفين.

ويفتقد التمثال جزءًا من قاعدته الأمامية مع قدميه الاماميتين، ويتضح عليه انضباط النسب التشريحية بجسد الأسد وزخارف الوشاح وارجله ومخالبه وكذا على الوجه الآدمي له،كما اتضح وجود العبارات والكتابات الهيروغليفية على مختلف التمثال.

وبلغ طول التمثال 185 سم تقريبا برغم فقده لجزء من قاعدته وقدميه الاماميتين، وتاريخيا ينتمي التمثال لعصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته، وقد أوصت اللجنة في تقريرها بمصادرته لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وضبطت وحدة مباحث أبو صوير، برئاسة الرائد أحمد جمال تمثال أثري بمنطقة زراعية بدائرة المركز، قبل شهر تقريبا قبل عملية بيعه بمبلغ مالي ضخم.



تمثال أبو صوير شبيه أبو الهول (1)



تمثال أبو صوير شبيه أبو الهول (2)



تمثال أبو صوير شبيه أبو الهول (3)



تمثال أبو صوير شبيه أبو الهول (4)