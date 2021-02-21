استطلاع يكشف انخفاض نسبة الرضا عن تعامل بايدن مع كورونا منذ توليه الرئاسة

كتبت: نهال أبو السعود

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته شركة Hill-HarrisX، أن نسب دعم الرئيس الامريكي جو بايدن في التعامل مع جائحة الفيروس التاجي تراجع بمقدار 5 نقاط مئوية منذ دخوله البيت الأبيض.

وبحسب صحيفة ذا هيل، وافق 64 % من الناخبين المسجلين فى استطلاع أجرى فى الفترة من 12 إلى 15 فبراير على تعامل بايدن مع الوباء، بانخفاض عن النتيجة المسجلة سابقا والتى كانت 69% فى استطلاع أجرى فى الفترة من 21الى 24 يناير.

على الرغم من التراجع، لا تزال موافقة بايدن على التعامل مع الفيروس أعلى من موافقة الرئيس السابق ترامب في أي وقت من فترة ولايته وفقًا لبيانات Hill-HarrisX.

كما يوافق 59 % من الناخبين على الوظيفة الإجمالية لبايدن كرئيس، بانخفاض 1 نقطة مئوية عن استطلاع الأسبوع الماضي.

يأتي الاستطلاع في الوقت الذي تم فيه إعطاء ما يزيد عن 57 مليون لقاح ضد فيروس كورونا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كورونا من أجل السيطرة على الإصابات المتزايدة بالفيروس، في الوقت الذى أكد فيه مسئولون أمريكيون أن اللقاحات المضادة لكورونا ستصبح متوفرة لجميع الأمريكيين بحلول يوليو.

كما أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، أنه تم توسيع نطاق اختبارات فيروس كورونا للمدارس والمجتمعات المحرومة من الاختبارات، بالإضافة الى زيادة تصنيع مستلزمات الاختبار.

وقال بايدن في وقت سابق في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": أعلنت اليوم أن إدارتنا سوف توسع نطاق اختبار كورونا للمدارس والمجتمعات المحرومة، زيادة تصنيع مستلزمات الاختبار، موضحا أن السلطات الأمريكية ستقوم بزيادة تسلسل الجينوم وهو المحتوى الوراثي لتتبع السلالات الناشئة من فيروس كورونا" مشيرا إلى أن هذه الخطوات ستعمل على توسيع نطاق الاختبار والمساعدة في السيطرة على فيروس كورونا.