ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. وتراجع أرباح بنك الرياض

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% رابحاً 46.91 نقطة ليصل إلى مستوى 9071.14 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.2% رابحاً 53.77 نقطة ليصل إلى مستوى 27509.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 106.5 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.70%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.68%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.40%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.21%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.08%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.81%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.80%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.11%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.04%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.02%.

وقفز 119 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 9.97%، ثم سهم " عذيب للاتصالات" بنسبة 9.92%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 8.49%، وتراجع 58 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 2.31%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 2.04%، ثم سهم "سيسكو" بنسبة 1.18%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 507.2 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلن بنك الرياض، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحقق البنك إجمالي دخل العمولات الخاصة بلغت 9.8 مليار ريال سعودي عام 2020 مقابل 10.4 مليار ريال سعودي عام 2019 بنسبة انخفاض 5.38%، وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 4.7 مليار ريال سعودي عام 2020 مقارنة مع 5.6 مليار ريال سعودي أرباحاً عام 2019 بنسبة انخفاض 15.833%، وبلغت ربحية السهم 1.57 ريال مقابل 1.87 ريال.

كما أعلنت شركة اتحاد الاتصالات، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إجمالي مبيعات بلغت 14 مليار ريال سعودي عام 2020 مقابل 13.5 مليار ريال سعودي عام 2019 بنسبة نمو 4.431%، وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 783 مليون ريال سعودي عام 2020 مقارنة مع 31 مليون ريال سعودي أرباحاً عام 2019 بنسبة نمو 425.806%، وبلغت ربحية السهم 1.02 ريال مقابل 0.04 ريال.